تقدم عصام مرعي المدرب العام لفريق الزمالك باعتذار عن عدم استمراره في الجهاز الفني الجديد للفريق.

عصام مرعي انضم لجهاز الزمالك خلال شهر أكتوبر الماضي، والآن اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، حسبما علم FilGoal.com.

وتواجد عصام مرعي في جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين مساء اليوم الإثنين، وغادر بعدها مقر النادي.

وعقب نهاية الجلسة، اعتذر عصام مرعي عن عدم الاستمرار في منصبه، حسبما علم FilGoal.com.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اقتراب الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز من التواجد في الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك. (طالع التفاصيل).

وأشار مصدر في الزمالك إلى " "في حالة الاستقرار على تواجد الشيشيني وأمير عبد العزيز فأن الثنائي سيقود الفريق أمام الشرقية في كأس مصر".

أمير عبد العزيز هو المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2001، بينما يتولى الشيشيني منصب الإشراف على قطاع الناشئين في القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء في دور الـ 32 من كأس مصر.

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