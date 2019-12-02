سلة - الاتحاد يهزم الجزيرة في ذهاب دوري المرتبط

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 00:10

كتب : هاني العوضي

كرة سلة - الاتحاد السكندري

حقق فريق رجال الاتحاد السكندري الفوز على الجزيرة في ذهاب المباراة النهائية لدوري كرة السلة المرتبط.

وفاز الاتحاد على الجزيرة بنتيجة 88-67.

فوز رجال الاتحاد جاء بعد تغلب فريق المرتبط في النادي السكندري على الجزيرة أيضا.

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ليحتاج الاتحاد لفوز واحد في مباراتي العودة للكبار والمرتبط ليتوج رسميا بالدوري.

وكان الأهلي فاز على الزمالك في ذهاب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على مستوى الكبار والمرتبط.

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