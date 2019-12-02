سلة - الاتحاد يهزم الجزيرة في ذهاب دوري المرتبط

حقق فريق رجال الاتحاد السكندري الفوز على الجزيرة في ذهاب المباراة النهائية لدوري كرة السلة المرتبط.

وفاز الاتحاد على الجزيرة بنتيجة 88-67.

فوز رجال الاتحاد جاء بعد تغلب فريق المرتبط في النادي السكندري على الجزيرة أيضا.

ليحتاج الاتحاد لفوز واحد في مباراتي العودة للكبار والمرتبط ليتوج رسميا بالدوري.

وكان الأهلي فاز على الزمالك في ذهاب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على مستوى الكبار والمرتبط.

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