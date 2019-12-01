شباب مصر يخسرون بطولة شمال إفريقيا لصالح تونس

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 18:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

توج منتخب تونس للشباب بطلا لبطولة شمال إفريقيا، والتي أقيمت في تونس، بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب مصر.

وفاز منتخب تونس على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الأخيرة للبطولة.

منتخب مصر تقدم بالهدف الأول، إلا إن تونس أدركت التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب التونسي بالهدف الثاني، قبل أن يهدر إبراهيم محمد ركلة جزاء لمنتخب مصر، ثم يضيف نسور قرطاج هدفا ثالثا يحسم اللقاء.

فوز منتخب تونس رفع رصيده للنقطة السابعة، متساويا مع مصر، لكن اللقب ذهب لأصحاب الأرض بفارق المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

وحل منتخب مصر ثانيا في الترتيب النهائي للبطولة، والتي ضمت أيضا منتخبات الجزائر في المركز الثالث، والمغرب رابعا، ثم بوركينا فاسو خامسا.

وتعد البطولة الودية، ضمن استعدادات منتخب مصر للشباب –مواليد 2001-، والذي يقوده ربيع ياسين كمدير فني، لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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