تامر عبد الحميد عن رحيله من قطاع الناشئين للزمالك: لم أتوقع هذه المعاملة

أعرب تامر عبد الحميد نجم وسط الزمالك الأسبق عن استيائه من طريقة رحيله عن النادي بسبب خلاف مع مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز.

وقال عبد الحميد إنه حزين من "معاملته بهذه الطريقة خاصة أنه من رموز النادي".

وقال عبد الحميد في تصريحات لقناة تايم سبورتس: "بدأت مع أشرف قاسم في قطاع الناشئين بالزمالك، وجد أن أبناء النادي يجب أن يكون لهم دورا في النادي وأشكره على ذلك".

وأضاف "لا أحب المشاكل ولا أعتقد أنني قمت بمشكلة واحدة طوال مشواري في الزمالك".

وكشف تامر عبد الحميد "كان لدي مستحقات ولم أحصل عليها حتى الآن، ولا يمكن أن أتقدم بشكوى ضد الزمالك في اتحاد الكرة، كان لدي نصف مليون جنيه عام 2007 وهو مبلغ كبير وقتها".

وعن سبب رحيله هذه المرة من الزمالك أوضح "كانت هناك مباراة لمواليد 2004 وتواجدت أنا وأحمد عبد الحليم وعادل المأمور، وأنا لدي مشكلة أنني أحب الزمالك جدا أكثر من اللزوم أيا كان مواجهته مع من وفي أي فئة".

وتابع "كمشجع كنت أوجه اللاعبين اضغط وما شابه، فجاء سيد حنفي المدير الفني وطلب منا عدم التحدث نهائيا، وشعرت وقتها بالحزن بسبب وجود قامات كبيرة ولكن التزمت الصمت حتى نهاية اللقاء".

وأضاف عبد الحميد "توجهت بعدها للحديث معه أن ذلك لا يصح أمام الناشئين ولكن شعرت عدم وجود اهتمام منه فقمت برفع صوتي فلم يعجبه ذلك فجاء إليّ وحدثت معاتبة لكن لم يحدث ما كتب عن تراشق بالأيدي".

ورحل تامر عبد الحميد عن الزمالك بعد دخوله في مشادة مع أيمن عبد العزيز ومدحت عبد الهادي بسبب تلك الواقعة.

وقال عبد الحميد: "حزنت جدا من موقف أيمن عبد العزيز مدير القطاع ومدحت عبد الهادي نائب مدير القطاع على موقفهم وتدخلهم".

وكشف "لا يصح أن يقول أيمن عبد العزيز لي ارحل من النادي أو أن يقول عبد الهادي لي كم سنة لعبت مع الفريق، كان المفترض أن يتم تقدير ذلك بين رموز النادي".

وأضاف "اتخذت قراري بالرحيل، وتقديرا لرئيس النادي عدت ظنا أن هناك تحقيقا سيتم فتحه، لكنه قال لنا الجميع يقدم استقالته، فتقدمت بها ورحلت رغم استمرارهما".

وأتم حديثه "لا أريد قول أن من يسبق بالشكوى في النادي يحصل على حقه، وأنا لم أتعود على ذلك في الزمالك بل تعودت أن المخطئ يعاقب".

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