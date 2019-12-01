بعثة الزمالك تصل القاهرة فجر الإثنين

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 13:11

كتب : FilGoal

إنبي - الزمالك

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الواحدة ظهر الأحد من مطار لوبومباشي في الكونغو، في رحلة عودتها إلى القاهرة بعد مواجهة مازيمبي.

وستهبط بعثة الزمالك في ترانزيت لمدة ساعة ونصف في مطار مالاوي، بعد ذلك ترانزيت لساعتين في مطار أديس أبابا.

وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة في تمام الواحدة والنصف فجر الإثنين.

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وكان الزمالك قد خسر بنتيجة 3-0 من مضيفه مازيمبي في أولى مبارياته بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء المقبل ضمن دور الـ32 من بطولة كاس مصر.

ويخوض الزمالك ثاني مواجهاته في دور المجموعات من دوري الأبطال ضد ضيفه أول أغسطس يوم 7 من الشهر الجاري.

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