خاص مدرب الإسماعيلي: الرغبة غابت فخسرنا أمام الاتحاد.. سنعالج الأخطاء

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 22:15

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

تحدث أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي عقب خسارة فريقه أمام الاتحاد السكندري، مشيرا إلى "رغبة تحقيق الانتصار غابت فخسرنا".

الاتحاد السكندري انتصر على الإسماعيلي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال مدرب الإسماعيلي: "الروح والحماس والرغبة في تحقيق الانتصار، غابوا عن الفريق أمام الاتحاد".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سنعمل على علاج الأخطاء سريعا من أجل إعادة التوازن للفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "المجموعة التي تشارك هي الأفضل في الفريق الآن، وعلى البقية فرض أنفسهم على الفريق بأدائهم وتدريباته من أجل الدخول في التشكيل الأساسي لـ الإسماعيلي".

وتابع "مدرب الإسماعيلي يعرف كل اللاعبين ويختار من يراه الأنسب والأفضل للفريق".

وسجل محمود رزق، وإيمانويل أوكوي، ورزاق سيسيه ثلاثية الاتحاد السكندري.

فوز الاتحاد السكندري رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة السادسة في المركز الـ12.

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