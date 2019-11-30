بالفيديو – قنبلة في أليانز أرينا.. بايرن ميونيخ يخسر أمام ليفركوزن

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 21:50

كتب : FilGoal

ليون بايلي - باير ليفركوزن

فجر ليون بايلي لاعب باير ليفركوزن قنبلة مدوية في ملعب أليانز أرينا، ليُسقط بايرن ميونيخ.

ليفركوزن انتصر خارج ملعبه أمام بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

ثنائية ليفركوزن جاءت عن طريق الشاب الجاميكي ليون بايلي، بينما هدف بايرن الوحيد جاء عن طريق توماس مولر.

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المباراة بدأت مثيرة للغاية وكاد سيرجي جنابري أن يفتتح التسجيل لبايرن في الدقيقة الثامنة لولا القائم.

فرصة جنابري رد عليها ليفركوزن بهدف أول من بايلي الذي أنطلق خلف دفاع بايرن قبل أن يُسدد بقوة في الشباك في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 33 أطلق مولر تسديدة صاروخية من عند حدود منطقة الجزاء كتبت التعادل لـ بايرن.

لكن تعادل بايرن لم يستمر لأكثر من دقيقة واحدة ليعود بايلي ويهز الشباك.

انطلاقة ولا أروع وتسديدة صاروخية كتبت الهدف الثاني لـ ليون بايلي في مرمى بايرن ميونيخ.

وكاد روبرت ليفاندوفسكي أن يُعادل النتيجة لـ بايرن في الدقيقة 57 إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، قبل أن يتعاطف القائم مع حارس ليفركوزن ويحرم بايرن من التعادل في الدقيقة 76.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة 24 في المركز الرابع، بينما حصد ليفركوزن نقطته الـ 22 في المركز السابع.

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