خاص في الدرجة الثانية - محمد صلاح يقترب من تدريب الترسانة
السبت، 30 نوفمبر 2019 - 17:46
كتب : رضا السنباطي
اقترب محمد صلاح المدير الفني لمنتخب السويس من قيادة الترسانة عقب رحيل أحمد عبد المنعم "كشري" عن الأخير.
وعلم FilGoal.com من مصادر داخل نادي الترسانة عن توقيع محمد صلاح نجم الزمالك السابق والمدير الفني لمنتخب السويس.
وحصل صلاح على مقدم تعاقد في عقد يمتد لموسم ونصف بجانب قيمة الشرط الجزائي لإنهاء ارتباطه بمنتخب السويس عقب مواجهة جمهورية شبين الإثنين المقبل.
وسيحضر صلاح تدريب الترسانة يوم الثلاثاء المقبل.
وكان صلاح يرغب في الرحيل عقب الجولة الرابعة ولكن اتصال المحافظ ومجلس الإدارة كان سببا في عدوله عن قراره واستمراره مع الفريق رغم اقترابه من تدريب بتروجت قبل تولي علاء عبد العال، بحسب ما عرفه FilGoal.com.
وسيقود يحيي السيد مؤقتا فريق الترسانة في المباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين.
وسيصبح صلاح المدير الفني الرابع للشواكيش خلال الموسم الجاري بعد علاء ميهوب الذي تعرض للإقالة، ومؤمن عبد الغفار وكشري اللذين تقدما باستقالتهما.
وخاض الترسانة خمس مباريات حقق تعادلين وخسر ثلاث مرات.
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