اقترب محمد صلاح المدير الفني لمنتخب السويس من قيادة الترسانة عقب رحيل أحمد عبد المنعم "كشري" عن الأخير.

وعلم FilGoal.com من مصادر داخل نادي الترسانة عن توقيع محمد صلاح نجم الزمالك السابق والمدير الفني لمنتخب السويس.

وحصل صلاح على مقدم تعاقد في عقد يمتد لموسم ونصف بجانب قيمة الشرط الجزائي لإنهاء ارتباطه بمنتخب السويس عقب مواجهة جمهورية شبين الإثنين المقبل.

وسيحضر صلاح تدريب الترسانة يوم الثلاثاء المقبل.

وكان صلاح يرغب في الرحيل عقب الجولة الرابعة ولكن اتصال المحافظ ومجلس الإدارة كان سببا في عدوله عن قراره واستمراره مع الفريق رغم اقترابه من تدريب بتروجت قبل تولي علاء عبد العال، بحسب ما عرفه FilGoal.com.