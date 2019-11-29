كشف أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني للترسانة عن تقديم استقالته رسميا بسبب ما وصفه بـ "تدخلات مجلس الإدارة وكريم حسن شحاتة مدير الكرة".

مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق السعيد المشرف العام على الكرة أعلن تجديده الثقة في كشري رغم الهزيمة من الداخلية بثلاثية دون رد يوم الجمعة، ولكن يبدو أن كشري مصمم على الرحيل.

وقال كشري لـFilGoal.com: "المجلس رفض عمل عقد لي رغم عمل عقد لكريم حسن شحاتة مدير الكرة. تواصلت مع رئيس النادي ولم يتصل بي منذ دخولي النادي من شهر سوى أمس".

وأوضح "قال لي: أنت مستمر معنا لنهاية الموسم، فكان ردي: نعمل عقد للتفكير للمستقبل، لكن الأمور اختلفت ولم يتم التعاقد".