مؤتمر ميتشو: إصابة الونش أثرت على الزمالك.. ومازيمبي استغل الفرص

يرى الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي "الونش" خلال مباراة مازيمبي أثرت على الفريق في المباراة.

وخسر الزمالك يوم السبت بنتيجة 3-صفر في ميدان يعد من الأصعب في إفريقيا إن لم يكن الأعقد، استغل مازيمبي حماس جمهوره وتفوق على ضيفه ليقتنص أول ثلاث نقاط في دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال ميتشو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "اللاعبون الذين بدأنا بهم اللقاء هم القوام الأساسي للفريق رغم بعض الغيابات.. أزمة الفريق كانت في أطراف الملعب".

وأضاف ميتشو "مازيمبي فريق كبير واستغل الفرص لكن الهدف الثاني من تسلل واضح والزمالك أهدر عددا من الفرص كانت كفيلة بتعديل النتيجة".

وتابع "لعبنا الشوط الأول بطريقة جيدة رغم أن عامل الأرض والجمهور كان ضد الفريق لكننا فقدنا توازنا بعد الهدف الثاني".

وقفز مازيمبي لصدارة المجموعة الأولى، التي تضم بريميرو دي أوجوستو وزيسكو، بعد فوزه على حامل لقب الكونفدرالية، إذ استطاع ترجمة أفضليته وسيطرته لانتصار هام في بداية رحلته القارية.

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