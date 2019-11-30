بالفيديو - ليفربول يبتعد.. في 6 دقائق فان دايك يهز شباك برايتون

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 17:37

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول - برايتون

6 دقائق فقط فصلت بين هدفي فيرجيل فان دايك الأول والثاني لصالح ليفربول في شباك برايتون في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

أفضل لاعب في أوروبا استفاد من كرتين ثابتتين لألكسندر أرنولد في الدقيقتين 18 و24 ورفع رصيده إلى 3 أهداف الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

وأصبح الهولندي أكثر مدافع يسجل أهدافا في الدوري الإنجليزي في عام 2019 برصيد 7 أهداف.

وصار فان دايك أول لاعب يسجل هدفين برأسيتين في مباراة واحدة الموسم الحالي في الدوري.

فيما رفع أرنولد رصيده إلى 17 هدفا ساهم به منذ بداية الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي.

وسبق لفان دايك أن سجل ثنائية جاءت في شباك واتفورد في فبراير 2019.

ويواصل الريدز استغلال الكرات الثابتة إذ سجل لاعبيه 40 هدفا منذ الموسم الماضي أكثر من أي فريق آخر في تلك الفترة.

اقرأ أيضا

بالفيديو - كاربخال ينقذ ريال مدريد من خطأ راموس ويقود الملكي لصدارة مؤقتة

خبر في الجول - تشخيص إصابة معلول ومدة غيابه

بني سويف لـ في الجول: قد ننسحب من مواجهة الأهلي بسبب حقوقنا المالية

صلاح ضد برايتون.. علامة كاملة ورقم قياسي تاريخي

ماذا يفعل الأهلي عندما يبدأ دور مجموعات إفريقيا بالخسارة

في إنجلترا فان دايك ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بداية مثالية.. صن داونز يكتسح بترو أتلتيكو ويتصدر مجموعته 29 دقيقة | إفريقيا
إنريكي: لا يمكن لأحد استبعاد إسبانيا من المرشحين للفوز بـ يورو 2020 32 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - مجموعات إفريقيا.. واتارا يقود الترجي لتخطي الرجاء في 7 دقائق 37 دقيقة | إفريقيا
تفاصيل إصابة الونش 49 دقيقة | مصر
جاريدو لـ في الجول: مواجهة الأهلي كانت صعبة علي.. التحكيم لم يساعدنا وحاربنا بشرف 58 دقيقة | إفريقيا
جيجز: من الجيد أننا لن نسافر كثيرا في يورو 2020 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك