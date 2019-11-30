بالفيديو - ليفربول يبتعد.. في 6 دقائق فان دايك يهز شباك برايتون

6 دقائق فقط فصلت بين هدفي فيرجيل فان دايك الأول والثاني لصالح ليفربول في شباك برايتون في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

أفضل لاعب في أوروبا استفاد من كرتين ثابتتين لألكسندر أرنولد في الدقيقتين 18 و24 ورفع رصيده إلى 3 أهداف الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

وأصبح الهولندي أكثر مدافع يسجل أهدافا في الدوري الإنجليزي في عام 2019 برصيد 7 أهداف.

وصار فان دايك أول لاعب يسجل هدفين برأسيتين في مباراة واحدة الموسم الحالي في الدوري.

فيما رفع أرنولد رصيده إلى 17 هدفا ساهم به منذ بداية الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي.

وسبق لفان دايك أن سجل ثنائية جاءت في شباك واتفورد في فبراير 2019.

ويواصل الريدز استغلال الكرات الثابتة إذ سجل لاعبيه 40 هدفا منذ الموسم الماضي أكثر من أي فريق آخر في تلك الفترة.

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