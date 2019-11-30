بالفيديو – مازيمبي يصدم الزمالك بهدفين في 6 دقائق

بعد شوط أول جيد للزمالك، تلقى الزمالك هدفين خلال 6 دقائق من مازيمبي.

تقدم مازيمبي على الزمالك بهدفين خلال الدقائق من 60 إلى 66 من عمر اللقاء.

وسجل جاكسون موليكا الهدف الأول في الدقيقة الـ60. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها برأسية في مرمى محمد عواد.

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وأضاف المخضرم تريزور مبوتو هدفا ثانيا في الدقيقة الـ66. عرضية أرضية من الجهة اليمنى أيضا، استلمها داخل منطقة الجزاء، وسددها خفيفة على يسار عواد مسجلا الثاني.

وقابل لاعبو الزمالك، هدف مازيمبي باعتراضات بسبب أن حكم اللقاء لم يحتسب مخالفة لعبد الله جمعة قبل الهدف مباشرة، وارتدت بالهدف الثاني.

ويلتقي الزمالك مع مازيمبي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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