تشكيل مانشستر سيتي – 5 تغييرات ومحرز أساسي أمام نيوكاسل

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 13:41

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي - تشيلسي

أجرى الإسباني بيب جوارديولا 5 تغييرات على تشكيل مانشستر سيتي قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

ويشارك كل من كايل والكر وجون ستونز وبينامين ميندي وديفيد سيلفا ورياض محرز في المباراة بشكل أساسي.

بينما يتواجد كل من نيكولاس أوتاميندي وأنخيلنيو وجواو كانسيلو ورودري وبيرناردو سيلفا على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل بطل الدوري الإنجليزي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل والكر – جون ستونز – فيرنانديو – بينيامين ميندي.

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – ديفيد سيلفا

الهجوم: رحيم سترلينج – جابريل جيسوس – رحيم سترلينج

ويسعى بيب جوارديولا لتحقيق الفوز على ملعب سان جيمس بارك بعدما خسر الفريق مباراة الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف على نفس الملعب.

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