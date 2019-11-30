تشكيل الزمالك المتوقع - عودة ساسي وأوباما وجمعة ومفاضلة بين حسن وبن شرقي

في ظل الغياب المتوقع لطارق حامد بسبب الإصابة، سيحمل فرجاني ساسي راية وسط ملعب الزمالك في مواجهة صعبة ضد المضيف مازيمبي يوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومنتظر أن يدفع المدرب ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" بعبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر، وسيشارك في المباراة أيضا يوسف إبراهيم "أوباما".

وغاب ساسي وأوباما عن آخر مباراة للزمالك التي خسرها أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-1.

ويفاضل المدرب الصربي بين محمد حسن وأشرف بن شرقي للمشاركة في وسط الملعب، وبناء عليه سيتحدد دور أوباما في التشكيلة البيضاء، هل يلعب كصانع ألعاب أم وسط ملعب مدافع.

وسيلعب الزمالك المباراة بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز

وسط الملعب: أحمد سيد "زيزو" - ساسي - أوباما - محمد حسن (بن شرقي) - محمد أوناجم

المهاجم: مصطفى محمد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بي إن سبورتس 1.

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