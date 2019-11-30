تشكيل ريال مدريد - إيسكو يواصل الظهور أساسيا و4 تغييرات أمام ألافيس

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 13:17

كتب : FilGoal

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يشارك إيسكو للمباراة الثانية على التوالي أساسيا مع ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

إيسكو شارك أساسيا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال للمرة الثانية الموسم الحالي، بعد مواجهة ريال مايوركا.

فيما فضّل زين الدين زيدان الاعتماد على ألفونس أريولا بدلا من تيبو كورتوا في حراسة مرمى الملكي.

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كذلك تواجد البرازيلي إيدر ميليتاو بجوار سيرخيو راموس في قلب الدفاع بدلا من الفرنسي رافائيل فاران الذي خرج من قائمة الميرنيجي بمواجهة اليوم.

ويشارك الويلزي جاريث بيل بدلا من البلجيكي إدين هازارد الذي يغيب بسبب الإصابة إلى جوار كريم بنزيمة في الخط الأمامي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

الدفاع: داني كاربخال - إيدر ميليتاو – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو

الهجوم: إيسكو – كريم بنزيمة – جاريث بيل

البدلاء: تيبو كورتوا – فيدي فالفيردي – لوكا يوفيتش – أورديزولا – فيرلاند ميندي – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.

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