"فيفبرو" يدعم نابولي ضد قرارت دي لاورينتس التعسفية.. ولقاء لتوضيح الأسباب

التقى أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي مع لاعبي الفريق لتوضيح أسباب توقيع غرامات مادية عليهم.

لاعبو نابولي ومدربهم كارلو أنشيلوتي رفضوا الانصياع لقرارات الرئيس بشأن دخول معسكر مغلق لمدة 5 أيام بعد التعادل مع ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قالت إن دي لاورينتس قد يقلل قيمة الغرامات أو يعطلها إذا تأهل الفريق إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقرر دي لاورينتس تغريم كافة اللاعبين وعلى رأسهم الثلاثي، آلان ودريس ميرتينز ولورينزو إينسيني.

ويعد آلان الأكثر تضررا إذ غُرم 350 ألف يورو ووفقا لبعض التقارير فأن الغرامة الكبيرة نتيجة خلافه مع إيدو دي لاورينتيس نجل رئيس النادي.

كما جاء إينسيني كثاني أكثر من غُرم لأنه قائد الفريق ورفض الانصياع لقرارات الرئيس.

لاعبو نابولي طلبوا من المحامين تقديم تظلما إلى الاتحاد الدولي بسبب الغرامات الكبيرة وأصدرت نقابة اللاعبين الدوليين "فيفبرو" بيانا بشأن ما حدث.

وجاء بيان "فيفبرو" كالآتي: "مثل أي موظف آخر، يتمتع لاعبي كرة القدم المحترفين بالحق في ضمان احترام حياتهم الخاصة لا سيما بالنظر إلى قائمة المباريات المزدحمة بالفعل والتي ترى الكثير من اللاعبين بعيدا عن المنزل لفترات طويلة".

"الأسباب التي يسعى نابولي من خلالها إلى تطبيق الغرامات، لرفض اللاعبين اتباع التعليمات غير المعقولة الواردة في نابولي تتعارض مع الأحكام الواردة في اتفاقية المفاوض الجماعي لإيطاليا".

"لا يمكن أن يتعرض لاعبو نابولي لقرارات تعسفية من نادي خائب الأمل عندما تكون نتيجة المباراة غير مرضية".

"المسائل الفنية ليست من مسؤولية مديري النادي ونحن ندعم أنشيلوتي ولاعبي نابولي لموقفهم الموحد في أوقات صعبة بشكل واضح".

"فيفبرو يقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، لضمان عدم تعرض اللاعبين لمزيد من الإساءة والتخويف".

ويلتقي نابولي مع بولونيا في الدوري الإيطالي إذ يحتل الفريق المركز السابع برصيد 20 نقطة بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس المتصدر.

ويمتلك البارتينبوبي فرصة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حال حقق الفوز في الجولة الأخيرة على جينك البلجيكي بملعب سان باولو دون النظر لنتيجة مباراة ليفربول وسالزبورج.

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