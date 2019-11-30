تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 12:05

كتب : نادر عيد

كهربا

قالت صحيفة أوجوجو البرتغالية (اللعبة OJOGO) يوم الجمعة إن نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي سيقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد لاعبه محمود كهربا مهاجم منتخب مصر.

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

ديسبورتيفو أفيش

وزعمت الصحيفة أن اللاعب البالغ عمره 25 عاما لم يعد إلى النادي منذ انضمامه للفراعنة مطلع شهر نوفمبر للمشاركة في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وكتبت أنه كان مفترضا عودة كهربا، اللاعب الأسبق لإنبي والزمالك والاتحاد السعودي، إلى النادي في 22 نوفمبر الماضي.

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وأضافت أن ديسبورتيفو أفيش، متذيل ترتيب الدوري البرتغالي، سيتخذ إجراءات انضباطية بحق اللاعب. وكتبت أن كهربا بالفعل وقع على عقد انتقاله إلى الأهلي.

وأشارت إلى أن النادي اتفق في وقت سابق مع كهربا على رحيل الأخير في أقرب سوق انتقالات للاعبين.

وانضم كهربا إلى أفيش في سوق الانتقالات الصيفية الماضية وشارك مع النادي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

وقالت تقارير إن كهربا سينتقل إلى الأهلي في يناير المقبل ونفى حامل لقب الدوري المصري الممتاز ذلك.(التفاصيل)

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