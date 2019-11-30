"لن أتخلى عن فريقي وسأحارب السرطان".. سانج تشول يُنقذ إنتشون من الهبوط في كوريا الجنوبية

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 11:55

كتب : إسلام أحمد

يو سانج تشول - نجم كوريا الجنوبية السابق

نفذ يو سانج تشول المدير الفني لفريق إنتشون يونايتد الكوري الجنوبي وعده وضمّن البقاء في دوري الدرجة الأولى في الجولة الختامية.

سانج تشول أحد نجوم كوريا الجنوبية في كأس العالم 2002 الذي شهد تحقيق المركز الرابع كأفضل إنجاز في تاريخ الشمشون الكروي، يعانى من سرطان البنكرياس في الأسابيع الأخيرة وحافظ على بقاء الفريق ضمن الكبار لموسم آخر.

إنتشون يونايتد عانى في الفترة الأخيرة من شبح الهبوط وما زاد من مشاكل النادي إعلان إصابة مدربه بمرض سرطان البنكرياس بالمرحلة الرابعة قبل جولتين على نهاية الموسم.

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المرحلة الرابعة تعني أن المرض يتفشى في باقي أعضاء الجسم ومن أجل منعه لابد من الاستخدام المكثف للعلاج الكيماوي.

المدير الفني وعد النادي واللاعبين بأن يحافظ على الفريق ضمن الكبار والابتعاد عن الهبوط.

سانج تشول قال حينها "سوف أقدم أفضل ما لدي لضمان بقاء الفريق في الدرجة الأولى، لن استسلم وأترك فريقي، ولن استسلم وسأحارب السرطان".

النادي قرر الإبقاء على مدربه حتى نهاية الموسم احتراما له، ونجح في تحقيق الفوز على سانجو سانجمو بهدفين مقابل لا شيء.

ثم فرض التعادل السلبي خارج قواعده مع جيونجنام –منافسة المباشر على بطاقة الهبوط- في الجولة الأخيرة ليبقى وسط الكبار الموسم المقبل.

سانج تشول سبق له مواجهة مصر في بكأس كوريا عام 1997 الودية وسجل هدفا للشمشون في مباراة انتهت بالفوز 3-1، فيما سجل هدف مصر الوحيد هادي خشبة.

كما سجل هدفا في شباك بولندا في كأس العالم 2002 في مباراة انتهت بالفوز بهدفين دون رد في دور المجموعات.

تشول البالغ 48 عاما قاد إنتشون يونايتد منذ مايو الماضي وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 13 وخسر 18 مباراة.

الآن سيبدأ فصلا جديدا في محاربة المرض الخبيث والابتعاد عما يحب.

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كوريا الجنوبية يو سانج تشول

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