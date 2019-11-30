جوارديولا: قد أبقى طويلا مع سيتي

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 11:48

كتب : FilGoal

جوارديولا

بشر جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي جمهور النادي بأنه قد يبقى مع الفريق الإنجليزي، على غير العادة نظرا لأن الإسباني لم يمكث أكثر من 4 مواسم مع فريق واحد من قبل.

وقال "بيب" في مؤتمر صحفي:"الأمر يعتمد على النتائج، بعد 5 سنوات، سنرى ما سيحدث. قد أبقى، نعم، أنا مرتاح جدا هنا. المدرب يتغير بعد 5 سنوات، الكل يكون منتعشا بعد عامين".

وواصل المدرب البالغ عمره 48 عاما "لابد أن أشعر مع النادي واللاعبين أن بمقدورنا أن نمضي قدما بنفس المستوى، أن نستمتع بالعمل معا، حين أشعر أن ذلك غير موجود سأتحدث مع مسؤولي النادي".

بقي جوارديولا في برشلونة 4 مواسم، وقاد بايرن ميونخ 3 سنوات، والآن يخوض موسمه الرابع مع فريق سيتيزينس.

وأضاف جوارديولا المتوج بـ28 لقبا كمدرب "كبرت، ودربت في 3 دوريات رائعة. اختلف الأمر، الآن خبرتي أكبر، ربما بسبب خبرتي قد أستمر لفترة أطول. لا يزال عقدي ممتدا لـ18 شهرا، هذا وقت طويل في كرة القدم، لهذا أنا والنادي نتفق. أثق كثيرا في النادي والعكس صحيح".

وقاد جوارديولا الفريق الإنجليزي للفوز بالدوري في الموسمين الماضيين، إضافة إلى 5 ألقاب أخرى هيمن بها على الكرة الإنجليزية.

وتراجعت نتائج سيتي في الموسم الحالي ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بتسع نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويحل سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم السبت في الجولة 14 من الدوري.

طالع أيضا

الزمالك يطارد أرقاما قياسية ضد مازيمبي

مواعيد مباريات السبت الكروي

ماذا يفعل الأهلي حين يخسر أول لقاء في مجموعات إفريقيا؟

فايلر: لن أعلق على قرارات الحكم

جاريدو: حققنا ما نريد ضد الأهلي

وائل جمعة: الحكم أفسد مباراة الأهلي

مانشستر سيتي جوارديولا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بداية مثالية.. صن داونز يكتسح بترو أتلتيكو ويتصدر مجموعته 29 دقيقة | إفريقيا
إنريكي: لا يمكن لأحد استبعاد إسبانيا من المرشحين للفوز بـ يورو 2020 33 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - مجموعات إفريقيا.. واتارا يقود الترجي لتخطي الرجاء في 7 دقائق 38 دقيقة | إفريقيا
تفاصيل إصابة الونش 50 دقيقة | مصر
جاريدو لـ في الجول: مواجهة الأهلي كانت صعبة علي.. التحكيم لم يساعدنا وحاربنا بشرف 59 دقيقة | إفريقيا
جيجز: من الجيد أننا لن نسافر كثيرا في يورو 2020 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك