جوارديولا: قد أبقى طويلا مع سيتي

بشر جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي جمهور النادي بأنه قد يبقى مع الفريق الإنجليزي، على غير العادة نظرا لأن الإسباني لم يمكث أكثر من 4 مواسم مع فريق واحد من قبل.

وقال "بيب" في مؤتمر صحفي:"الأمر يعتمد على النتائج، بعد 5 سنوات، سنرى ما سيحدث. قد أبقى، نعم، أنا مرتاح جدا هنا. المدرب يتغير بعد 5 سنوات، الكل يكون منتعشا بعد عامين".

وواصل المدرب البالغ عمره 48 عاما "لابد أن أشعر مع النادي واللاعبين أن بمقدورنا أن نمضي قدما بنفس المستوى، أن نستمتع بالعمل معا، حين أشعر أن ذلك غير موجود سأتحدث مع مسؤولي النادي".

بقي جوارديولا في برشلونة 4 مواسم، وقاد بايرن ميونخ 3 سنوات، والآن يخوض موسمه الرابع مع فريق سيتيزينس.

وأضاف جوارديولا المتوج بـ28 لقبا كمدرب "كبرت، ودربت في 3 دوريات رائعة. اختلف الأمر، الآن خبرتي أكبر، ربما بسبب خبرتي قد أستمر لفترة أطول. لا يزال عقدي ممتدا لـ18 شهرا، هذا وقت طويل في كرة القدم، لهذا أنا والنادي نتفق. أثق كثيرا في النادي والعكس صحيح".

وقاد جوارديولا الفريق الإنجليزي للفوز بالدوري في الموسمين الماضيين، إضافة إلى 5 ألقاب أخرى هيمن بها على الكرة الإنجليزية.

وتراجعت نتائج سيتي في الموسم الحالي ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بتسع نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويحل سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم السبت في الجولة 14 من الدوري.

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