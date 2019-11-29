تشكيل النجم الساحلي – جاريدو يلعب بـ كشريدة والشيخاوي أمام الأهلي

اختار خوان كارلوس جاريدو مدرب النجم الساحلي، البدء بوجدي كشريدة كمدافع أمام الأهلي.

تشكيل النجم الساحلي شهد البدء بياسين الشيخاوي، بجانب أنيس سيلتو، في خط الهجوم.

من جهة أخرى، يبدأ الثلاثي محمد عمر كوناتي، وزياد بوغطاس، وعمار الجمل في الدفاع.

وجاء تشكيل النجم الساحلي كالتالي:

حارس: أشرف كرير.

الدفاع: محمد عمر كوناتي – زياد بوغطاس – عمار الجمل - وجدي كشريدة.

الوسط: ماهر الحناشي – مالك بيعاوي – محمد مثناني – مرتضى بن وناس.

الهجوم: ياسن الشيخاوي – أنيس سلتو.

ويلتقي النجم الساحلي مع الأهلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجوعات من دوري أبطال إفريقيا.

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