خاص مصدر من الزمالك لـ في الجول: طارق حامد خارج لقاء مازيمبي بنسبة كبيرة جدا

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 18:07

كتب : وليد الحسيني

الزمالك - المقاصة - طارق حامد

اقترب طارق حامد ركيزة وسط ملعب نادي الزمالك من الغياب أمام مازيمبي بنسبة كبيرة جدا.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "فرص طارق حامد للمشاركة في لقاء مازيمبي باتت صعبة جدا لعدم الجاهزية".

وأضاف "طارق حامد لم يشارك في المران الجماعية منذ فترة ليست بالقصيرة، ويكتفي ببعض التدريبات العلاجية".

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المصدر أتبع "طارق اكتفى أيضا بالركض حول الملعب خلال مران اليوم الجمعة، ولذلك فتبدو مشاركته خلال اللقاء صعبة جدا"

الزمالك يواجه مازيمبي مساء غد السبت في الكونغو، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

نادي الزمالك أرسل خطابا لطارق حامد قبل أيام، وصفوه فيه بـ"المتمرد" وهددوه بالشطب حال عدم تواجده أمام مازيمبي.

حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك صرح أيضا مساء أمس الخميس، بأن طارق حامد مصاب والفحص الطبي يحسم موقفه من لقاء مازيمبي.

كان صاحب الـ31 عاما قد غاب عن لقاء الزمالك وإنبي في الدوري بسبب الإصابة.

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