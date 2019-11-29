خاص اتحاد الكرة والزمالك يجيبان لـ في الجول: هل تم تغيير حكم مواجهة مازيمبي

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 15:39

كتب : عاطف شادي FilGoal

إنبي - الزمالك

انتشرت أنباء حول تغيير حكم لقاء الزمالك ومازيمبي في المباراة التي ستقام غدا السبت في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا فما هي القصة؟

أجاب مصدر من بعثة الزمالك في الكونغو –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "لم يتم تغيير حكم اللقاء".

وواصل "نعرف منذ البداية أن الحكم المالي كيتا محمدو هو الذي سيتولى إدارة المباراة".

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وقال مصدر في اتحاد الكرة –طلب كذلك عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "الزمالك على علم بتغيير الحكم".

وأوضح "في البداية كان حكم المباراة هو الجابوني كاستاني أوتوجو ولكن تم تغييره بكيتا محمدو في الـ22 من شهر نوفمبر الجاري".

وأضاف "تلقينا خطابا من الاتحاد الإفريقي يوم 22 يفيد بتغيير الحكم لأسباب تقنية".

وأتم "أبلغنا الزمالك فورا في اليوم ذاته بتغيير الحكم وهم على علم بما حدث".

ويحل الزمالك ضيفا غدا السبت على مازيمبي لملاقاته في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وحصل FilGoal.com على نسخة من إخطاري الاتحاد الإفريقي لاتحاد الكرة بقرار تعيين الحكم الجابوني ثم تغييره للحكم المالي كيتا محمدو.

الخطاب الأول بتعيين الحكم الجابوني كاستاني أوتوجو.

الخطاب الثاني بتعيين الحكم المالي كيتا محمدو.

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