مؤتمر زيدان: فينيسيوس لن يرحل.. والدفاع ليس مسؤولية لاعب واحد

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 15:15

كتب : FilGoal

مؤتمر زيدان - ريال مدريد

قال زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لن يرحل في سوق الانتقالات الشتوية رغم قلة مشاركات اللاعب.

زيدان تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: "فينيسيوس لن يرحل، لدينا 26 لاعبا وتلك حقيقة أنه لم يشارك كثيرا، لكننا سوف نعتمد عليه".

وتابع "الآن ليس وقته، وقد يتحول الأمر سريعا".

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لاعب فلامنجو السابق شارك الموسم الجاري شارك في 11 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وتطرق زيدان للحديث عن لقاء باريس سان جيرمان الذي انتهى بالتعادل 2-2 في دوري الأبطال وخروج فيدي فالفيردي الذي أعاد الفريق الفرنسي للمباراة وحقق التعادل.

الفرنسي واصل "لا اعتقد أن الأمر متعلقا بفالفيردي، نعرف ما بإمكانه فعله، لكنه مجرد لاعب واحد".

وأكمل "الدفاع ليس مسؤولية لاعب واحد في الفريق لكن الجميع، ما حدث كان صدفة".

وعن مشاركة إيسكو أمام باريس رد زيدان "لقد شارك لأنني اعتمد عليه، أعرفه جيدا، وأعرف متى يشارك ويقدم أداءً جيدا، أنه يُظهر شخصيته التي يملكها".

وأتم عن الراحلين في يناير المقبل "سوف نتعامل مع الأمر في وقته، عليهم أن يكونوا جاهزين من أجل المشاركة".

وتربط التقارير في الفترة المقبلة رحيل كل من براهيم دياز وماريانو دياز عن صفوف الملكي.

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