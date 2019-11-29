مؤتمر سولشاير: عودة بوجبا بمثابة صفقة جديدة.. وسأصاب بالصداع بسبب المصابين

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن عودة بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق من الإصابة ستمثل صفقة جديدة لفريقه.

وغاب بوجبا عن المشاركة في المباريات منذ 30 سبتمبر الماضي حينما لعب ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "عودة بوجبا ستكون بمثابة صفقة جديدة فلم يشارك معنا الموسم الجاري كثيرا ومع عودته سيكون الأمر وكأننا تعاقدنا مع لاعب عالمي".

وشدد "لا يمكن أن يشكك أحد في احترافية بوجبا ورغبته في اللعب إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وواصل "افتقدناه كثيرا لكن سكوت مكتوميناي وفريد لعبا بشكل جيد خلال غيابه".

وعن عودة مكتوميناي من الإصابة قال: "نأمل أن يعود في أسرع وقت وأعتقد إنه سيكون جاهزا للقاء توتنام لكن أتمنى أن يشترك ضد أستون فيلا".

وواصل "عودة اللاعبين المصابين سوف تصيبني بالصداع بعد أن عانينا كثيرا خلال الفترة الماضية ولكن عودتهم سوف تساعدنا كثيرا".

ويلتقي يونايتد مع أستون فيلا يوم الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز التاسع برصيد 17 نقطة مقابل 14 نقطة لأستون فيلا في المركز الـ15.

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