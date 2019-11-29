مؤتمر ميتشو: أعرف مازيمبي جيدا.. سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية

قال ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك إن لقاء مازيمبي المقبل سيكون في غاية الصعوبة مشددا في الوقت ذاته أن فريقه سيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحل الزمالك غدا السبت ضيفا على مازيمبي لملاقاته في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث ميتشو في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "هناك صعوبات تواجهنا مثل النجيل الصناعي والمناخ والجمهور لذلك أتينا مبكرا للكونغو للاعتياد على تلك الأجواء".

وشدد "سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل "المباراة هامة جدا خاصة إنها في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ونعرف قدر المنافس جيدا ومدرب الفريق صديقي".

وأضاف ميتشو "أعرف أن مازيمبي فريق عريق ويحتفل بمرور 80 سنة على إنشائه، وأعرف قدرات لاعبيه لكن الزمالك هو بطل الكونفدرالية والكل جاهز للقاء وكذلك تم إضافة محمد أوناجم للقائمة الإفريقية".

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