مصطفى محمد: قادرون على تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي

قال مصطفى محمد مهاجم الزمالك أن لاعبي الفريق جاهزين لخوض مواجهة مازيمبي الكونغولي غدا السبت بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وصرح اللاعب خلال المؤتمر الصحفي: "الفريق قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي رغم أنه فريق كبير ومميز على ملعبه".

وأضاف هداف كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما "الزمالك فريق كبير وينافس على البطولة والجميع داخل الفريق قادر على تقديم مباراة جيدة".

مصطفى محمد شارك في 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا وسجل 4 أهداف يحل بها في المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة.

ويتواجد الزمالك في مجموعة الأولى التي تضم بريميرو دي أوجوستو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

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