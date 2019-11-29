كالابا يغيب عن مازيمبي أمام الزمالك

يغيب رينفورد كالابا لاعب مازيمبي عن مواجهة فريقه أمام الزمالك بسبب إصابته بمرض الملاريا.

وأعلن مازيمبي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب شعر ببعض الإعياء قبل لقاء الفريق الأحد الماضي في الدوري الكونغولي وأكدت الفحوصات إصابته بالملاريا.

في الوقت ذاته لم يتضح موقف هداف الفريق جاكسون موليكا ولاعب الوسط كريست كينسانجالا بعد تعرضها للإصابة في لقاء الدوري الأخير.

وسيخضع الثنائي لاختبار طبي لتحديد موقفه من لقاء الزمالك.

ويستضيف مازيمبي منافسه الزمالك غدا السبت في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

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