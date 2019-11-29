النجم: مواجهة الأهلي ليست مصيرية.. وأفضليته في رادس حرب معنوية

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 00:39

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - النجم الساحلي

لا يبدي مسؤولو النجم الساحلي قلقا مما يتردد بشأن أفضلية الأهلي في ملعب رادس قبل لقاء الفريقين مساء الجمعة في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

قال قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي التونسي "أفضلية الأهلي في رادس حرب معنوية، يجيدها المصريون ببراعة منذ الصراع العربي الإسرائيلي".

وأضاف عبر قناة القاهرة والناس "الفريقان كبيران، من الممكن أن يكون اللعب في رادس له أثر نفسي قبل المباراة وفي أول 10 دقائق، لكن بعد ذلك سيدخل لاعبو الفريقين أجواء اللقاء ويكون الفيصل هو الأداء".

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وأشار عاشور "مباراة الأهلي مهمة لأنها الأولى في دوري المجموعات، ولكنها ليست مصيرية، فهي مجرد لقاء ضمن 6 جولات، وأي فريق سيخسر قادر على تدارك الهزيمة".

وأوضح أن فريقه سيخوض لقاء الأهلي بدون كل من محمد أمين بن عمر وإيهاب المساكني لعدم الجاهزية البدنية بعد التعافي من الإصابة، إضافة إلى صدام بن عزيزة بسبب الإيقاف للطرد في مباراة كوتوكو، وسليماني كوليبالي لعدم قيده إفريقيا.

وأوضح "بينما سوف يستفيد الجهاز الفني من قيد الثنائي وجدي كشريدة وأنيس سالتو".

وأتم تصريحاته "وزارة الداخلية التونسية وافقت على حضور 30 ألف متفرج بينما سعة ملعب رادس 60 ألف، ونجحنا في بيع أكثر من 15 ألف تذكرة تقريبا، ونعول على جماهيرنا في شراء باقي التذاكر قبل ساعات من موعد المباراة".

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