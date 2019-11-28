طرد من فندق الإقامة وعدم الحصول على المستحقات واعتداء.. وفي الناحية الأخرى التأكيد بأن كل شيء على ما يرام وأن هناك مؤامرة تحاك ضد المدير الفني والإدارة والنادي.

هذا ملخص للأزمة التي يعيشها نادي الشمس الذي ينافس حاليا في الدرجة الثالثة.

فماذا حدث؟

سنستعرض أولا القصة من قبل لاعب الفريق والذي كان ضمن أحد الذين قدموا شكوى لاتحاد الكرة ضد النادي لعدم حصوله على مستحقاته.

ثم نستعرض رد من المدير الفني والإدارة.

بدأ محمد عبد الرحمن مهاجم الشمس حديثه لـFilGoal.com قائلا: "لم نحصل على مستحقاتنا لثلاثة أشهر ومنازلنا بلا أموال".

وأكمل "طلبنا الحصول على مرتب شهر حتى صرف باقي المستحقات وقيل لنا ستحصلون على مكافأة ثلاث مباريات ورفضنا لأن المكافأة سيحصل عليها من لعب فقط وحتى إن قسمناها علينا سيكون المبلغ قليل جدا لا يُذكر".

وأضاف مهاجم الشمس "قيل لنا :إن كان عاجبكوا ولو مش عاجبكوا اخرجوا من الفندق".

وبسؤاله ماذا حدث حينما تم التحدث للمدير الفني طه شحاتة قال: "قمنا بالذهاب إليه واشتكينا ولكننا وجدنا معاملة سيئة للغاية منه، لا أحد يحبه من الفريق وحينما يعطينا أي مال يكون مبلغ رمزي".

وأردف محمد عبد الرحمن "أحيانا يعطينا ألف جنيه جميعا لنقسم المبلغ علينا ويذلنا".

وعما حدث بعد ذلك قال: "كل من كان في الفندق قام بترتيب حقيبته وتركنا الفندق لأننا كلنا من الأقاليم ولسنا من القاهرة وجلسنا في الشارع حتى السادسة صباحا وتوجهنا لاتحاد الكرة لتقديم شكوى ضد النادي".

وأردف "سألنا وليد العطار لماذا أتيتم في ذلك الوقت باكر وروينا له ما حدث، وبالفعل تقدمنا بالشكوى بشكل جماعي ثم استقللنا القطار للعودة إلى منازلنا".

وكشف محمد عبد الرحمن في ختام حديثه عن اعتداء من المدير الفني للفريق طه شحاتة على أحد اللاعبين.

وأوضح "أحد اللاعبين قال سألعب على قدر الأموال التي أحصل عليها منكم، ووجدنا مساعد المدرب ينقل الحديث للمدرب الذي ما كان منه إلا أنه ركض خلفه وركله بعد طرده من المران ".

وحصل FilGoal.com على أسماء كل اللاعبين الذين تقدموا بالشكوى وهم كالتالي:

عبد المنعم محمود

حسين غنيم

أحمد الخولي

محمد عبد الرحمن

شريف هيكل

سعيد مفرح

محمد شعبان "شيكا"

محمد زيدان

أحمد عبد الهادي

السيد يوسف

أحمد ثروت

محمد ميشو

هشام السعودي

مصطفي عبد الجواد

صلاح أوتاكا

وتجدر الإشارة إلى أن الشمس قائمته تتضمن 30 لاعبا وهناك 7 لاعبين بقوا في صفوفه ولم يتقدموا بشكوى وهم من القاطنين في القاهرة عكس زملائهم.

انتهينا هنا من رواية القصة من مهاجم الفريق فحان وقت معرفة تفاصيل ما حدث من المدير الفني طه شحاتة.

وتحدث طه شحاتة لـFilGoal.com قائلا: "ما قيل عن لم يحزنني وسأكشف لكم حقيقة ما حدث".

وأوضح "كنت في النادي أنتظر اللاعبين ولم يحضر أي منهم ووجدت قائد الفريق يقول لي إنهم لن يحضروا إلا بعد الحصول على مستحقاتهم قلت له لقد أعطيتهم 20 ألف جنيه قبل يومين من جيبي الخاص".

وتابع "شهر نوفمبر لم ينته بعد لذا لا يوجد مستحقات عنه لأن مستحقات أي شهر تُنفق بعد نهايته بـ10 أيام بعد احتساب الخصومات والغيابات مثل أي نادي آخر وهم حصلوا على راتب شهر سبتمبر لذا نتحدث فقط عن شهر أكتوبر".

وأكمل "قلت لقائد الفريق أن يبلغهم بضرورة القدم حتى لو لا يريدوا التحدث معي لكن الامتناع عن خوض المران هو أكبر خطأ تُقدم عليه لأنك تحصل على الأموال للتواجد في أرض الملعب بغض النظر عن سوء أو جودة نتائجنا في المباريات".

وشدد "هذا خطأ لا يغتفر أن تمتنع عن خوض المران فأنت بذلك ضربت بكل قوانين اتحاد الكرة الذي تقدمت إليه بشكوى عرض الحائط".

وواصل "أنا أعطيتهم 20 ألف جنيه في وقت سابق بواقع ألف جنيه لكل منهم لحين الحصول على مستحقاتهم".

وأردف طه شحاتة "اسألوهم عما فعلته قبل لقاء الأميرية في بداية الشهر الجاري، لقد أعطيتهم 81 ألف جنيه من جيبي الخاص قبل اللقاء وقلت لهم فوزوا واخرجوا من الملعب تجدوا تلك المستحقات لكم لكن عدا ذلك ستكون هناك عواقب ولا يجرؤ أي لاعب أن ينكر تلك الواقعة".

وتابع "لقد خسرنا منهم بأداء مُخزي، كيف أخسر من الأميرية وفزنا عليهم الموسم الماضي 13-0 كيف ونحن فزنا في مباراتين قبل أن نلقاهم، أي شخص لو شاهد ما حدث سيعرف إن هناك شيء خاطئ يحدث وسيطالبني بتوقيع العقوبات عليهم".

وشدد المدير الفني للشمس "ما قام به هؤلاء هو مؤامرة ضد وضد النادي فأنا في المركز الثاني ولا يفصلني عن الصدارة سوى نقطتين فقط للمنافسة بقوة على الصعود للدرجة الثانية وأنا دربتهم في ثماني مباريات فزت في 6 وتعادلت في لقاء وخسرت مثله".

وعن واقعة الطرد من الفندق قال طه شحاتة: "كل اللاعبين سواء من القاهرة أو الأقاليم يسكنون في الفندق وقبل أي مباراة بيوم نعسكر في النادي ونوفر لهم حياة كريمة، لقد قاموا بعمل فضيحة من لا شيء وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم".

وأردف "كل العقود في الدرجة الثالثة بـ20 و30 ألف جنيه وهؤلاء عقودهم بـ120 ألف جنيه".

وأكمل "أبلغت بعض اللاعبين في وقت سابق بضرورة بحثهم عن ناد آخر في يناير وهذا حقي لكنهم تحدثوا فجأة عن المستحقات".

وعن موقفه من اللاعبين في الفترة المقبلة وكيف سيكمل مباريات الفريق أجاب "هؤلاء لن يعودوا بعدما حاربوني وحاربوا النادي، وسأكمل الموسم بمن تبقى من الفريق الأول وهم 8 أو 9 لاعبين مع تصعيد الشباب من مواليد 1999".

إلى هنا انتهى حديث المدير الفني وحان وقت معرفة القصة من وجهة نظر إدارة الشمس.

وقال تامر علي المدير التنفيذي للشمس لـFilGoal.com: "هناك مؤامرة لتوجيه اللاعبين على التمر والغياب فهم حصلوا على مقدم العقود".

وأكمل "اللاعبون لهم مستحقات شهرين فقط وحصلوا على مقدم التعاقد ثم قسط شهر سبتمبر ويتبقى شهر أكتوبر ونوفمبر فقط".

وأضاف "اللاعبون يتسمون بالخلق لكن هناك من يشجعهم على التمرد".

وأردف "ليس هناك أي بند يتيح للنادي منح اللاعبين سكن وتغذية إضافة وما نقدمه هو شيء يليق بالنادي والفندق الخاص بنا لكن غياب اللاعبين اضطرنا للاستعانة بفريق الشباب".

وأتم المدير التنفيذي للشمس "لذا لماذا يستمر اللاعبين في فندق الإقامة بعد الرحيل وقرار إيقافهم؟".

أما المدير الإداري للشمس يونس سعيد قال لـFilGoal.com: "اللاعبون لهم الحق في المطالبة بحقهم فلهم شهرين ولكن ليس بتلك الطريقة السيئة بالذهاب لقسم الشرطة ثم الشكوى لاتحاد الكرة".

وأكمل "تمرد اللاعبين لعدم الحصول على مستحقات شهرين ليس طبيعيا، فماذا لو كنا في نهاية المسابقة ماذا كانوا سيفعلون؟".

وواصل "لدينا 30 لاعبا منهم 17 مغتربا هم من يقيمون في الفندق أما الباقي فهم من القاهرة".

وأتم "لقد تعرض اللاعبين لهزيمة من فرق أقل في المستوى منا وعليهم الصبر فك الأندية تعاني ولكن اسم الشمس كبير للغاية".

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