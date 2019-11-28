عاشور: رادس؟ نلعب للفوز على أي ملعب.. وفايلر يمنحنا الثقة

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 21:28

كتب : حسام نور الدين

حسام عاشور - ريني فايلر

قال حسام عاشور قائد الأهلي إن فريقه يتطلع للفوز غدا على النجم الساحلي التونسي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عاشور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي "نتطلع لتحقيق الفوز من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار دور المجموعات".

وأوضح "هناك حالة من التركيز الشديد من اللاعبين من أجل تحقيق الفوز غدا خاصة وأن الفوز غدا ثم الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية يمنحنا 6 نقاط تسهل من مهمتنا في المشوار الإفريقي".

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وأشار عاشور "خوض اللقاء على استاد رادس الذي يحمل ذكريات طيبة للأهلي أمر جيد ولكن في النهاية لاعبو الأهلي يلعبون دائما على تحقيق الفوز في أي ملعب دون النظر للاسم".

وتابع عاشور "الأهلي لديه هدف وحيد في أي بطولة يتواجد بها وهو تحقيق اللقب من أجل إضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولاته".

واختتم "الجهاز الفني قادر على التعامل مع ضغط المباريات من خلال البرامج الاستشفائية للاعبين. السويسري مدرب كبير يمنح لاعبي فريقه الثقة دائما في كل المناسبات القوية".

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