بالفيديو - مراوغة مهينة وتسديدة في ملخص صلاح أمام نابولي

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 00:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول - نابولي

لم يظهر محمد صلاح مهاجم ليفربول بمستواه المعهود في لقاء نابولي بدوري أبطال أوروبا ولم يهدد المرمى الإيطالي كثيرا.

وتعادل ليفربول مع ضيفه نابولي بنتيجة 1-1 ليتأجل تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمواجهة الأخيرة ضد ريد بول سالزبورج.

صلاح شارك في المباراة كاملة بعد عودته من الإصابة التي حرمته من المشاركة أمام كريستال بالاس يوم السبت.

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أبرز لقطات الدولي المصري في المباراة كانت مراوغة مهينة لكاليدو كوليبالي مدافع نابولي، وتسديدة ضعيفة ذهبت ليد حارس الضيوف.

ليفربول بات في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني.

فيما ضرب ريد بول سالزبورج شباك جينك بأربعة أهداف لهدف ليحافظ على آماله في التأهل مع الجولة الأخيرة بعد تعادل ليفربول ونابولي.

رصيد الفريق النمساوي ارتفع إلى 7 نقاط في المركز الثالث بينما توقف رصيد جينك عند نقطة وحيدة.

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