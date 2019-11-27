قال همام طارق لاعب الإسماعيلي إنه تمنى التواجد مع منتخب العراق في بطولة كأس الخليج المقامة حاليا في قطر لكنه فضل البقاء مع الدراويش بسبب الارتباطات الرسمية.

همام طارق النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وتحدث همام طارق لـFilGoal.com قائلا: "تمنيت التواجد مع المنتخب لكن الإسماعيلي لديه ارتباطات رسمية وبحاجة لتواجدي".

وأكمل "أتمنى لمنتخب العراق مواصلة الانتصارات في كأس الخليج".

وأضاف "كما إننا نسير بشكل جيد حاليا وأتمنى أن يستمر الموسم بهذا الشكل الجيد مع الإسماعيلي".

وتأهل الإسماعيلي لربع نهائي البطولة العربية عقب تخطيه عقبة الجزيرة الإماراتي برباعية دون رد في مجموع المباراتين.

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