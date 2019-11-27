بالفيديو - ميسي يحتفل بمباراته رقم 700 بهدف رائع في دورتموند

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي بمباراة رقم 700 في مسيرته بتسجيل هدف أمام بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

الأرجنتيني الذي تدرج داخل أسوار برشلونة وبدأ مشواره مع الفريق الأول منذ 2004 وصل إلى المباراة رقم 140 في مشواره بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مع الفريق الألماني على ملعب كامب نو ويهدف للفوز بالمواجهة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ثمن دوري الأبطال.

وأصبح ميسي ثاني أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بعد تشافي هيرنانديز الذي خاض 767 مباراة بقميص البلاوجرانا في جميع المسابقات.

قبل هذه المباراة، خاض ميسي 342 مباراة في ملعب كامب نو منها 302 كأساسي، سجل 356 هدفا بمعدل 1.04 هدفا لكل مباراة.

كما ساهم في صناعة 123 هدفا وأحرز 30 هاتريك، ليقود الفريق للفوز في 280 مباراة والتعادل في 45 والخسارة في 17.

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وإذا سجل ميسي هدفا أخرا في مواجهة اليوم سيرفع رصيده إلى 700 هدفا مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، بواقع 612 هدفا مع الفريق الكتالوني و86 مع التانجو.

وتأتي أهداف ميسي مع المنتخب بواقع 70 هدفا مع المنتخب الأول، و14 مع منتخب تحت 20 عاما و2 مع المنتخب الأولمبي.

أما مع البلاوجرانا سجل 428 هدفا في الدوري، 113 في دوري أبطال أوروبا، 13 في كأس السوبر الإسباني، 5 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي.

نادي بروسيا دورتموند أضيف إلى قائمة ضحاياه ليصبح النادي رقم 78 الذي يهز شباكه من أصل 87، وليهز شباك 154 حارس مرمى.

وهذا هو الفريق رقم 34 في قائمة ضحاياه بدوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي.

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