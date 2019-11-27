لويس إنريكي: راموس قد يشارك في أولمبياد طوكيو 2020

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 22:09

كتب : FilGoal

راموس - إسبانيا - روسيا

فتح لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الباب أمام مشاركة سيرجيو راموس قائد الفريق ضمن صفوف المنتخب الأولمبي الإسباني في أولمبياد طوكيو 2020.

كان راموس قد أبدى رغبته في المشاركة في الأولمبياد من أجل تحقيق ميدالية أولمبية تنقص تاريخه الملئ بالبطولات.

وقال إنريكي في تصريحات أبرزها موقع تايم 24: "لا شيء يمنع مشاركة راموس في الأولمبياد. إنه لاعب فريد. هو قائد حقيقي".

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وأضاف "أتمنى أن يشارك في بطولة يورو 2020 بشكل جيد، وفيما بعد ستحدد بعض الأشياء ما إذا كان بإمكانه اللعب في دورة الألعاب الأولمبية".

ويحق لكل منتخب ضم 3 لاعبين تتعدى أعمارهم 23 عاما.

وتقام بطولة يورو 2020 في الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو، بينما تنطلق منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو يوم 22 يوليو حتى الثامن من أغسطس وذلك أثناء فترة إعداد الأندية الأوروبية للموسم الجديد.

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