بالفيديو - فالنسيا ينتزع تعادلا مثيرا من تشيلسي يعقد موقف المجموعة

انتزع فالنسيا تعادلا مثيرا مع ضيفه تشيلسي بهدفين لمثلهما في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الفريقان دخلا اللقاء وفي جعبتهما 7 نقاط بالتساوي مع أياكس، مقابل نقطة وحيدة لليل، وفوز أحدها كان يعني فض الاشتباك وارتفاع آمال التأهل لدور الـ16.

لكن كلا منهما اكتفى بالتعادل ليصبح في رصيده 8 نقاط مع أفضلية للخفافيش، وانتظار لما ستسفر عنه مواجهة أياكس وليل في وقت لاحق.

هدفا البلوز سجلهما ماتيو كوفاسيتش وكريستيان بوليسيتش، فيما أحرز لفالنسيا كارلوس سولار ودانييل فاس.

ودخل الفريقان اللقاء بالتشكيل الآتي.

📋 أبراهام يقود هجوم تشيلسي في مواجهة خفافيش فالنسيا#ليلة_الأبطال 🇪🇺 pic.twitter.com/B6tj8BMuFA — FilGoal (@FilGoal) November 27, 2019

الإثارة والفرص حضرت مبكرا إذ كاد ويليان يتقدم للبلوز مع الدقيقة الثانية إثر عرضية من رييس جيمس استقبلها البرازيلي برأسه لكن مرت أعلى العارضة.

والرد من الخفافيش كان أكثر خطورة عن طريق فرصتين متتاليتين لماكسي جوميز لكنه أهدر كلاهما بغرابة أمام المرمى في الدقائق 19 و30.

ولكن تلك الخطورة تُرجمت إلى هدف عن طريق كارلوس سولار في الدقيقة 40 عن طريق عرضية من رودريجو على الجانب الأيمن سددها بباطن القدم في شباك كيبا.

الإثارة ظلت حاضرة وإدراك التعادل لم يحتج سوى لدقيقة واحدة فقط. ماتيو كوفاسيتش أطلق تسديدة قوية بباطن القدم على حدود منطقة الجزاء فشل الحارس ياسبر سيليسن في اللحاق بها.

نهاية الشوط الأول حملت نبأ سيئا لمدرب تشيلسي فرانك لامبارد والجماهير مع تعرض المهاجم تامي أبراهام لإصابة قوية اضطرته للخروج باكيا ومحمولا على نقالة.

بكاء تامي أبراهام بعد تعرضه لإصابة قوية وخروجه من مباراة فالنسيا pic.twitter.com/zQFNnPid7c — FilGoal (@FilGoal) November 27, 2019

و5 دقائق فقط مرت من الشوط الثاني عندما نجح كريستيان بوليسيتش في منح التقدم للنادي اللندني مستغلا رأسية من كورت زوما.

الحكم ألغى الهدف في البداية بداعي التسلل ولكن تقنية الفيديو احتسبته لاحقا، لتعلن أول أهداف الدولي الأمريكي في دوري أبطال أوروبا مع ناديه.

والخفافيش واصلوا إهدار الفرص بطريقة غريبة. رودريجو النشيط استغل تقدم الحارس كيبا ووضع الكرة من فوقه بطريقة رائعة لكنها مرت أعلى العارضة في الدقيقة 57.

أصحاب الأرض مُنحوا فرصة أخرى لتدارك الأمور لكنهم أبوا إلا أن يرفضوها.

ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 64 انبرى لها داني باريخو ليسددها بقوة في الزاوية اليمنى لكن كيبا المتألق كان بالمرصاد وأبعدها.

ولكن القدر كان رحيما بالخفافيش، وفي الدقيقة 82 أرسل دانييل واس عرضية خادعة سكنت شباك البلوز بعد ارتطامها بالقائم، وسط مشاهدة من الجميع.

الدقائق التالية شهدت فرصا متبادلة بين الفريقين، ورودريجو كاد يقتل الضيوف في الدقيقة 96 من تمريرة عرضية كانت بحاجة للمسة منه فقط لهز الشباك ولكنه وضعها بغرابة خارج المرمى.

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وفي المجموعة السابعة انتصر زينيت على ليون بهدفين نظيفين سجلهما ارتيم ديزوبا وماجوميد أوزدوييف ليرتفع رصيد الفريق الروسي إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن لايبزج الذي يلتقي مع بنفيكا فيما توقف رصيد ليون عند 7 نقاط.

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