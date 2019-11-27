تشكيل برشلونة – فالفيردي يدفع بالقوة الضاربة لضمان التأهل ضد دورتموند.. وغياب جريزمان

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه الذي يستعد لملاقاة بروسيا دورتموند في خامس جولات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره دورتموند في ملعب كامب نو في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

ويتصدر برشلونة المجموعة بثماني نقاط مقابل سبع نقاط لملاحقه دورتموند.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

في الدفاع: سيرجي روبرتو- كليمنت لينجليت- صامويل أومتيتي- فيربو

في الوسط: فرينكي دي يونج- سيرجيو بوسكيتس- إيفان راكيتيتش

في الهجوم: ليونيل ميسي- لويس سواريز- عثمان ديمبيلي

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