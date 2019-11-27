تشكيل ليفربول - صلاح يعود أمام نابولي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 20:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام نابولي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه أمام نابولي في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعاد محترفنا المصري محمد صلاح إلى المشاركة الأساسية بعد غياب للإصابة، كان آخرها جلوسه على دكة البدلاء أمام كريستال بالاس.

ويرافق صلاح في الخط الأمامي الثنائي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني، فيما يلعب جيمس ميلنر في الوسط بدلا من جيني فينالدوم، ويشارك جو جوميز مكان ألكساندر أرنولد.

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وجاء تشكيل الريدز كالآتي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: جو جوميز، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، جيمس ميلنر.

الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن نابولي الوصيف، ويعني الانتصار على أنفيلد التأهل رسميا إلى الدور التالي.

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