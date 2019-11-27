بالفيديو - الكويت تقسو على "بدلاء" السعودية في خليجي 24

فاز منتخب الكويت يوم الأربعاء على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي قطر 2019.

وتفوق الأزرق على تشكيلة بديلة للأخضر السعودي اختارها المدرب الفرنسي ايرفي رينار لتخوض المباراة على ملعب عبد الله بن خليفة.

وتقدمت الكويت في الدقيقة 43 بهدف أحمد الظفيري الذي انفرد بالحارس فواز القرني وسدد بإتقان في الشباك، وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل للشوط الأول عزز سامي الصانع النتيجة بهدف ثان إثر انفراد تام بحامي عرين السعودية.

واختتم مبارك الفنيني أهداف الأزرق في الدقيقة 90 مستغلا تقدم لاعبي السعودية لينطلق صوب المرمى ويسدد في الشباك، وأحرز فراس طارق هدف الأخضر الوحيد في الدقيقة 96.

وتصدرت الكويت ترتيب المجموعة الثانية التي بدأت مبارياتها يوم الأربعاء بتعادل سلبي بين عمان والبحرين.

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وتلعب الكويت ضد عمان وتواجه السعودية فريق البحرين يوم السبت.

وتقام النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج في الدوحة بمشاركة 8 منتخبات.

وتضم المجموعة الأولى قطر والإمارات والعراق واليمن. وفازت الإمارات في الجولة الأولى على اليمن وسقطت قطر أمام العراق.

وتنتهي البطولة في 8 ديسمبر بالمباراة النهائية التي يستضيفها ملعب خليفة الدولي بالدوحة.

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