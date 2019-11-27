ساري عن هدف ديبالا: قلت تبا لك لماذا تسدد من هنا؟
الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 19:51
كتب : FilGoal
كشف ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس عن رد فعله حينما رأى لاعب الفريق باولو ديبالا يستعد لتسديد الكرة التي جاء منها هدف الانتصار على أتليتكو مدريد.
باولو ديبالا
النادي : يوفنتوس
وقال ساري للصحفيين: "ديبالا سجل هدفا لم يقم أي شخص بتدريبه عليه أو ينصحه بفعله".
وأكمل "أول شيء قلته في ذلك الموقف، تبا لك لماذا تسدد من هنا؟ لذا ما فعله ديبالا كان استثنائيا".
وأضاف "استحق ديبالا التحية من الجميع بسبب هدفه الرائع وأدائه خلال المباراة".
وكان يوفنتوس فاز على أتليتكو في خامس جولات دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد ليضمن صدارة المجموعة الرابعة رسميا.
video:1
طالع أيضا
قبل مواجهة الزمالك.. رئيسا فيفا وكاف يحضران حفل مازيمبي
تأثير الفراشة الذي خدم توخيل أمام ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيمري: إدارة أرسنال تدعمني 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو – شباب يونايتد يخسر من أستانا 57 دقيقة | أوروبا