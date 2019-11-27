ديسابر: تأثرنا بتوقف طويل للدوري

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 19:30

كتب : FilGoal

ديسابر - بيراميدز - أسوان

يرى سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز أن فريقه تأثر سلبا بتوقف الدوري لفترة طويلة مما حرمه الفوز على ضيفه أسوان يوم الأربعاء في الجولة السادسة من البطولة.

وقال الفرنسي عبر قناة تايم سبورتس:"العودة للبطولة كانت صعبة بعد توقفها لثلاثة أسابيع، افتقدنا لاعبين مهمين أمام أسوان".

وفرط بيراميدز في فرصة تصدره للدوري لو فاز على أسوان، ورغم تقدمه مرتين إلا أنه أنهى اللقاء متعادلا بنتيجة 2-2.

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وأضاف المدرب الأسبق للإسماعيلي "لم نكن جيدين اليوم، نقاط ضعفنا كانت كثيرة، اللاعبون ليسوا راضين عن النتيجة لأننا فرطنا في الفوز، نحتاج للتطور على المستوى الدفاعي".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة في وصافة ترتيب البطولة ويتفوق عليه الأهلي المتصدر بفارق الأهداف.

ويتجه الفريق إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة إينوجو رينجرز في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية يوم الأحد.

ويلعب ضد النجوم في دور الـ32 لكأس مصر في 5 ديسمبر.

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