عبد العاطي بعد التعادل مع بيراميدز: لعبنا بروح كنا نفتقدها

شدد مجدي عبد العاطي مدرب أسوان على أن ما ميز فريقه يوم الأربعاء هو الروح القتالية، والتي برأيه منحته تعادلا مستحقا أمام بيراميدز بنتيجة 2-2 في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال لاعب إنبي السابق عبر قناة تايم سبورتس:"افتقدنا في المباريات السابقة للروح، كنا نلعب جيدا لكن بلا روح".

وأضاف "قدمنا مباراة رائعة أمام فريق بحجم بيراميدز، كل اللاعبين أدوا بشكل جيد ونفذوا التعليمات".

وظفر أسوان بنقطة من ملعب الدفاع الجوي بعدما عادل النتيجة مرتين أمام بيراميدز.

وفرط بيراميدز في فرصة تصدر الدوري ورفع رصيده إلى 12 نقطة لكن يتفوق عليه الأهلي بفارق الأهداف.

بينما استمر أسوان في المركز 14 ورصيده 4 نقاط.

ويلعب أسوان الأسبوع المقبل ضد طنطا في دور الـ32 لكأس مصر ثم يستضيف الإنتاج الحربي في الدوري.





































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