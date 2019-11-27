روبرتسون: مباراة نابولي؟ نريد تحقيق ما لم يحدث منذ انضمامي لليفربول

يأمل أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن يقدم فريقه أداءً جيدًا في مباراته أمام نابولي، يساعد الفريق على حجز مكان له في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا كمتصدر للمجموعة الخامسة.

ويواجه ليفربول نظيره نابولي ضمن خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في ملعب أنفيلد.

وقال روبرتسون لموقع ناديه: "سيكون من الرائع أن نضمن تأهلنا إلى الدور التالي قبل الجولة الأخيرة، فهذا لم يحدث من قبل منذ مجيئي إلى هنا، ولكننا ندرك صعوبة المواجهة ضد نابولي ونعلم أنهم سيأتون إلى أنفيلد بنفس الهدف".

وأضاف "أتمنى أن نقدم أداءً جيدًا يساعد الجماهير على خلق أجواء مثيرة في المدرجات وأن نحصد النقاط الثلاث ونظفر بصدارة المجموعة".

وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماهير، أوضح الظهير الاسكتلندي "دائمًا ما تفاجئنا الجماهير بأساليب وطرق جديدة في التشجيع، وهذا أمر رائع".

وأكمل "أتمنى أن نشهد ليلة صاخبة أخرى وأن نقدم مباراة جيدة تسعد جماهيرنا. نحن نعلم أن تشجيعهم لنا يأتي كرد فعل على أدائنا داخل الملعب، لذلك علينا أن نتحكم في إيقاع اللعب وأن نفرض سيطرتنا على المباراة".

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