قائمة الإسماعيلي - ضم حمدي زكي و الشامي واستبعاد مدبولي ضد الاتحاد

ضم ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي كل من محمد حمدي زكي ومحمد الشامي إلى قائمة الفريق التي استقر عليها لخوض لقاء الاتحاد السكندري.

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد يوم السبت ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري.

وكانت بعثة الدراويش قد عادت اليوم الأربعاء من الإمارات بعد مواجهة الجزيرة في البطولة العربية، وقد اتجهت البعثة مباشرة إلى الأسكندرية.

واستبُعد أحمد مدبولي من القائمة للحصول على ثلاث إنذارات، فيما تم ضم محمد حمدي زكي ومحمد الشامي.

وجاءت القائمة على النحو التالى.

حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي، محمود عبد المنصف.

الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي الجمل، محمد هاشم، محمد عمار، أسامة إبراهيم.

الوسط: عماد حمدي، محمد بيومي، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد مخلوف، محمود دونجا، بيكيتي سيلفا، محمد حمدي زكي، محمد الشامي.

الهجوم: بينسون شيلونجو، حازم مرسي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، بينما يتواجد الاتحاد بالمركز السابع بـ 7 نقاط.

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