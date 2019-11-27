روني يبدأ مهتمه الجديدة مع دربي كاونتي

يبدأ الإنجليزي واين روني مهمته كمدرب مع دربي كاونتي يوم السبت المقبل بمواجهة كوينز بارك رينجرز في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

الإنجليزي وقع على عقد لمدة 18 شهرا كلاعب ومدرب مع الفريق، وسيبدأ مهمته التدريبية حتى يناير المقبل ومن ثم يتسنى له المشاركة عقب فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وانتهى تعاقد روني مع دي سي يونايتد عقب موسمين قضاهما في الدوري الأمريكي.

روني سيجاور المدير الفني الهولندي فيليب كوكو، وأصدر النادي بيانا يوضح موعد بدأ مشوار روني: "روني سوف ينضم للنادي كلاعب في يناير المقبل، هداف إنجلترا ومانشستر يونايتد والفائز بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات سوف يبدأ مشواره معنا".

وعقب الخسارة من فولام بنتيجة 3-0 قال كوكو أن روني سينضم مبكرا للفريق قائلا عقب اللقاء: "أعتقد ذلك، كان يمتلك خططا لقضاء عطلة نهاية الموسم في الدوري الأمريكي، لكن الأمر مهم بالنسبة لنا كونه قائدا بالطبيعة وهذا شيء ما زلنا نواجهه".

وتابع "لم نتحدث عنه كلاعب، لكنه يمتلك من الخبرات ما هو مهم للغاية لعديد اللاعبين الشباب في القائمة".

وكان روني قد صرّح سابقا أنه متحمس للتجربة الجديدة إذ قال: "متحمس لبدء مسيرتي التدريبية في ديربي مع الفريق الأول والأكاديمية".

وأتم "يجب أن أغتنم هذه الفرصة أيضا لأشكر نادي دي سي يونايتد ومشجعيه الذين كانوا رائعين. أريدهم أن يعرفوا أنني سأقدم كل ما بوسعي معهم".

ويحتل دربي المركز الـ 13 في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزية إذ يمتلك 24 نقطة بعد مرور 18 جولة.

طالع أيضا