ينوي والد محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول رعاية نادي عثماثون طنطا من خلال شركة مساهمة.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ونادي عثماثون طنطا هو الذي قدم محمد صلاح في بداية مشواره مع كرة القدم.

وكشف مصدر من داخل النادي لـFilGoal.com عن أن شركة مساهمة ستقوم برعاية النادي ويمتلك والد محمد صلاح نسبة في الشركة، بعد علمه بأن نادي المقاولون العرب لن يقوم بالصرف عليه بعد اتجاه المقاولون للاستثمار.

وطرح النادي مزايدة من أجل الاستثمار ورعايته بعدما أصبح منفصلا عن نادي المقاولون العرب وفقا لقانون الرياضة.

حيث كان نادي المقاولون العرب هو من يقوم بالصرف علي عثماثون طنطا في البداية لتقديم المواهب واستقدام عدد كبير من اللاعبين أبرزهم محمد صلاح وباسم مرسي وكريم الديب وعبد الوهاب إسماعيل.

وأضاف المصدر "صلاح يقوم بالتبرعات للنادي منذ فترة طويلة، ولذلك قرر والده الاستثمار في النادي، ومن المقرر توقيع العقود خلال أيام بعد طرح النادي لمزايدة".

ويمتلك عثماثون طنطا قطاع ناشئين مميز لتصدير المواهب، ويشارك الفريق في دوري القسم الثالث في المجموعة الثامنة ويحتل المركز السادس ويقود الفريق فنيا محمد علوش.

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