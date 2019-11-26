تشكيل توتنام - تغيير وحيد من مورينيو في مباراته الأوروبية الأولى ضد أولمبياكوس

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 21:13

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

أجرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام تغييرا وحيدا على تشكيل فريقه أمام أولمبياكوس في أولى مباراياته الأوروبية مع الديوك.

ويلتقي توتنام مع أولمبياكوس ضمن خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وغيّر مورينيو لاعبا وحيدا عن التشكيل الذي خاض مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي، إذ شارك داني روز في مركز الظهير الأيسر بدلا من بين دافيز.

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وجاء تشكيل الفريق اللندني كالآتي.

حراسة المرمى: جازانيجا.

الدفاع: سيرجي أورييه، توبي ألديرفيرلد، دافينسون سانشيز، داني روز.

الوسط: إيريك داير، هاري وينكس، لوكاس مورا، ديلي آلي، سون هيونج مين.

الهجوم: هاري كين.

ويحتل توتنام المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق 5 نقاط عن بايرن المتصدر، بينما أولمبياكوس كأخير بنقطة واحدة.

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