تشكيل ليلة الأبطال - ديبالا ورونالدو يقودان يوفنتوس.. موراتا وفيتولو مع أتليتكو

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 21:02

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - يوفنتوس

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس ودييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد تشكيل الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفضل مدرب السيدة العجوز ساري الاعتماد على ثنائي في الهجوم هما باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو، ويلعب خلف منهما أرون رامسي.

أما فريق العاصمة الإسبانية فدخل اللقاء معتمدا كذلك على ثنائي هجومي هما ألبارو موراتا وفيتولو.

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وجاء تشكيل البيانكونيري كالآتي.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، ماتياس دي ليخت، ماتيو دي تشيليو.

الوسط: رودريجو بينتانكور، ميراليم بيانيتش، بلايس ماتويدي، أرون رامسي.

الهجوم: باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو.

فيما جاء تشكيل الروخيبلانكوس كالآتي.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: كيران تريبيير، فيليبي مونتيرو، ماريو هيرموسو، رينان لودي.

الوسط: هيكتور هيريرا، توماس بارتي، كوكي، ساؤول نيجويز.

الهجوم: موراتا، فيتولو.

ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن أتليتكو الوصيف.

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