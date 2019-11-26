تشكيل مانشستر سيتي – محرز يعود لمقاعد البدلاء أمام شاختار

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 20:57

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي - تشيلسي

يعود البرتغالي بيرناردو سيلفا لتشكيل مانشستر سيتي في مواجهة شاختار دونتسك الأوكراني.

بيب جوارديولا أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة لضيفه الأوكراني على ملعب الاتحاد في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويعود بيرناردو للتشكيل بعد غيابه عن مباراة تشيلسي في الدوري للإيقاف، وبالتالي يتواجد الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء.

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ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحل شاختار ثانيا برصيد 5 نقاط.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: جواو كانسيلو – فيرناندينيو – نيكولاس أوتاميندي - أنخيلينيو

الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين

الهجوم: بيرناردو سيلفا – جابرييل جيسوس – رحيم سترلينج

دكة البدلاء: سكوت كارسون – كايل ووكر – بنجامين ميندي – جون ستونز – دافيد سيلفا – فيل فودين – رياض محرز

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