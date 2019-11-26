توخيل: ليس من السهل العمل مع نيمار

قال توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان إنه ليس من السهل العمل مع نيمار وإدارته بأفضل شكل رغم تأكيده بأن اللاعب البرازيلي شخص كريم.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال توخيل لموقع "فرانس إنفو" اليوم الثلاثاء: "ليس من السهل إدارة نيمار على الإطلاق، رغم إنه يتمتع بقلب كبير ولكنه لسوء الحظ لا يظهر إنه شخص كريم وموثوق".

وواصل المدرب الألماني حديثه "في بعض الأحيان يكون الأمر استفزازيا وسيئ جدا لأنه ليس من الضروري القيام بتصرف ما".

وتابع "نعم أخبره بكل ذلك ونحن نضحك كثيرا حيال هذا وأنا أحاول دائما قول الحقيقة، إنه يتقبل ذلك الأمر صعب".

وأتم توخيل "نيمار يصبح استفزازيا عندما يشعر بوجود شيء ما خاطئ لكنه ليس كذلك عندما يكون هادئا".

ويحل سان جيرمان ضيفا على ريال مدريد اليوم في ملعب سانتياجو برنابيو لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

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