هل يظهر أمام نابولي؟ صلاح يشارك في تدريب ليفربول الجماعي

اقترب نجمنا المصري محمد صلاح من العودة للمشاركة مع فريقه ليفربول في المباريات بعد شفاءه من الإصابة التي لحقت به قبل أسبوعين.

وتجددت إصابة صلاح في الكاحل خلال لقاء مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي، ليغيب عن مباراة فريقه ضد كريستال بالاس يوم السبت، وذلك قبل ملاقاة نابولي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وظهر الدولي المصري في تدريب فريقه الأساسي يوم الثلاثاء، بعدما خاض عدة تدريبات فردية خلال الأيام الماضية.

وكان مدربه يورجن كلوب قد أوضح للصحفيين مساء الثلاثاء أن: "صلاح كان يبدو بحالة جيدة للغاية في التدريبات يوم الأحد خاصة، ويوم الإثنين لم يقم بالكثير من العمل، سنرى ما سيحدث اليوم".

وواصل "لست قلقا حيال إصابته على الإطلاق".

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وتعرض صلاح للإصابة في كاحله خلال مواجهة ليستر سيتي الشهر الماضي، وذلك بعد تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب وسط الثعالب.

بث مباشر من تدريبات الريدز قبل مواجهة @sscnapoli في بطولة @ChampionsLeague 👊 https://t.co/qll4pw2rYy — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 26, 2019

ويواجه ليفربول نظيره نابولي ضمن خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في ملعب أنفيلد.

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