هل يظهر أمام نابولي؟ صلاح يشارك في تدريب ليفربول الجماعي

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 19:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام نابولي

اقترب نجمنا المصري محمد صلاح من العودة للمشاركة مع فريقه ليفربول في المباريات بعد شفاءه من الإصابة التي لحقت به قبل أسبوعين.

وتجددت إصابة صلاح في الكاحل خلال لقاء مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي، ليغيب عن مباراة فريقه ضد كريستال بالاس يوم السبت، وذلك قبل ملاقاة نابولي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وظهر الدولي المصري في تدريب فريقه الأساسي يوم الثلاثاء، بعدما خاض عدة تدريبات فردية خلال الأيام الماضية.

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وكان مدربه يورجن كلوب قد أوضح للصحفيين مساء الثلاثاء أن: "صلاح كان يبدو بحالة جيدة للغاية في التدريبات يوم الأحد خاصة، ويوم الإثنين لم يقم بالكثير من العمل، سنرى ما سيحدث اليوم".

وواصل "لست قلقا حيال إصابته على الإطلاق".

وتعرض صلاح للإصابة في كاحله خلال مواجهة ليستر سيتي الشهر الماضي، وذلك بعد تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب وسط الثعالب.

ويواجه ليفربول نظيره نابولي ضمن خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في ملعب أنفيلد.

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